Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Riunione sostanzialmente debole quella del 29 settembre per il Dow Jones 30, che conclude gli scambi in frazionale calo a 51.349,9.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.190,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51.669,1. Il peggioramento del Dow Jones 30 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.030,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)