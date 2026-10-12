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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Bene il Dow Jones 30, con un rialzo dello 0,83%.

La situazione di medio periodo del Dow Jones 30 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51.813,3. Supporto visto a quota 51.338,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 52.288,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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