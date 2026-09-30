Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,30%.
Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 178,17 con area di resistenza individuata a quota 178,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 177,91.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)