Milano 10:31
52.095 +0,56%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:31
10.694 +0,53%
Francoforte 10:31
25.456 +0,22%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,30%.

Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 178,17 con area di resistenza individuata a quota 178,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 177,91.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```