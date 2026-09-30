Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Andamento annoiato per il CABLE, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3219, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3247. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3209.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)