Milano 10:31
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Andamento annoiato per il CABLE, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3219, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3247. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3209.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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