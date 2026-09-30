Milano 10:31
52.095 +0,56%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:31
10.694 +0,53%
Francoforte 10:31
25.456 +0,22%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

La giornata del 29 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in calo a 8.035,9.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8.006,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.094,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.977,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```