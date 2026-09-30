Milano 10:36
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Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,51%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.842,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,51%
Shanghai conclude in progresso dello 0,51%, archiviando la sessione a 3.842,99 punti.
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