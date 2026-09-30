Milano
10:36
52.060
+0,49%
Nasdaq
29-set
30.339
0,00%
Dow Jones
29-set
51.350
-0,26%
Londra
10:36
10.693
+0,53%
Francoforte
10:36
25.454
+0,22%
Mercoledì 30 Settembre 2026, ore 10.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,51%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,51%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.842,99 punti
In breve
,
Finanza
30 settembre 2026 - 09.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Shanghai conclude in progresso dello 0,51%, archiviando la sessione a 3.842,99 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,52%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,27%
Borsa: Shanghai avanza dello 0,57% alle 05:48
Borsa: Shanghai avanza dello 0,45% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,26% alle 05:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,38% alle 05:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,61% alle 05:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,70% alle 05:48
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,27%
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,16%
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto