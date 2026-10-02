Milano 16:34
50.502 +0,53%
Nasdaq 16:34
30.972 +1,54%
Dow Jones 16:34
51.160 +0,46%
Londra 16:34
10.479 +0,49%
Francoforte 16:34
25.253 +1,26%

Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo perde l'1,26%, continuando la seduta a 294,87 punti.
Condividi
```