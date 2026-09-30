Kaleon, ricavi semestrali in crescita del 14% ma margini in calo con oneri straordinari e investimenti

(Teleborsa) - Kaleon , società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata nella gestione e valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 14% a 12,3 milioni di euro, un EBITDA in calo del 9,2% a 2,6 milioni e un utile netto sceso a 0,4 milioni, dagli 1,3 milioni dello stesso periodo del 2025. Sulla marginalità hanno pesato gli oneri straordinari e gli investimenti legati all'avvio a pieno regime delle nuove attività, mentre i mesi di maggiore stagionalità del business devono ancora dispiegare i loro effetti.



I risultati



I ricavi consolidati si sono attestati a 12,3 milioni di euro, rispetto ai 10,8 milioni del primo semestre 2025. Tra le principali linee di business sono cresciuti il ticketing (+11%), il food & beverage (+39%) e il retail (+36%), con tutte le location in aumento.



L'EBITDA è pari a 2,6 milioni di euro, contro i 2,9 milioni dell'anno precedente, con un margine sceso dal 26,3% al 21%. Il calo riflette l'aumento delle spese di pubblicità per circa 0,2 milioni, i maggiori costi di occupazione stagionale per i Castelli di Cannero e il nuovo bar Lago Alto sull'Isola Bella, l'anticipo delle assunzioni per le nuove attività e oneri legati allo status di società quotata per circa 0,3 milioni. L'EBIT post non ricorrenti si è attestato a 0,7 milioni (vs 1,9 milioni), per l'aumento del 31,5% degli ammortamenti, saliti a 1,9 milioni, mentre l'utile netto è di 0,4 milioni (vs 1,3 milioni).



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 2,2 milioni di euro, rispetto ai 3,2 milioni di fine 2025, soprattutto per l'acquisto a febbraio della partecipazione in Lago Alto per circa 1,2 milioni. Il flusso di cassa operativo è stato positivo per 2,5 milioni.



Il commento del Presidente



"Il primo semestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso da Kaleon, con ricavi consolidati in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - ha commentato Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, Presidente di Kaleon - Nel semestre abbiamo inoltre accelerato il processo di sviluppo e diversificazione del Gruppo, con l'ingresso di nuove attività nel Food & Beverage e nell'Hospitality e, soprattutto, con l'acquisizione della concessione per la gestione del Castello di Vogogna. La crescita sta richiedendo investimenti e un rafforzamento della struttura organizzativa, commerciale e operativa, necessari per sostenere le nuove attività e accompagnare il Gruppo nella prossima fase di sviluppo. In quest'ottica, la dinamica dell'EBITDA del semestre va letta anche alla luce dell'aumento delle spese di marketing e dei costi legati all'avvio a pieno regime di nuove attività, mentre i mesi di maggiore stagionalità del nostro business devono ancora dispiegare i loro effetti. Guardiamo quindi ai prossimi mesi con fiducia".



L'outlook



Il gruppo continuerà a investire e a sviluppare sia il business principale sia i rami d'azienda gestiti, puntando a espandersi potenziando i siti già in portafoglio e prendendo in gestione nuove strutture di proprietà di terzi, in Italia e all'estero, affiancando alla gestione dei siti turistici servizi connessi come hospitality e food & beverage. Kaleon si dice fiduciosa che l'intero 2026 sarà un anno positivo, sia per i flussi turistici sia per i risultati economici e finanziari, considerando che mancano ancora i mesi di alta stagione di luglio, agosto e settembre, oltre al contributo del Castello di Vogogna e delle nuove attività. A settembre è stato inoltre firmato un accordo quinquennale di partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel e con le Nitto ATP Finals, in seguito al quale la chiusura al pubblico dell'Isola Bella per il 2026 è stata posticipata al 22 novembre.

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