Aeroporto di Bologna, Intermonte avvia copertura con Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura su Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, con un target price di 11,5 euro per azione e una raccomandazione "Outperform". Gli analisti ritengono che la società presenti diverse caratteristiche strutturali interessanti: un bacino d'utenza ad alto reddito, una concorrenza diretta limitata, un'elevata esposizione al traffico internazionale e un modello "dual-till" che offre margini di crescita grazie alle attività non aeronautiche.



I volumi di traffico passeggeri sono più che raddoppiati negli ultimi 15 anni e si attestano ora circa il 20% al di sopra dei livelli pre-pandemia. Ryanair è la compagnia aerea dominante, con una quota del 54% dei passeggeri nel 2025, seguita da Wizz Air con circa il 10% e ambizioni di ulteriore espansione.



Il programma di investimenti dovrebbe portare la capacità aeroportuale a circa 15 milioni di passeggeri (+25%) entro il biennio 2032-33, migliorando al contempo la qualità del servizio e la monetizzazione commerciale. Per la fase 2025-30, caratterizzata da ingenti investimenti, Intermonte prevede una crescita dei ricavi rettificati e dell'EBITDA con CAGR rispettivamente del 4% e del 5,5%, a fronte di un calo dell'utile netto dovuto ai maggiori ammortamenti; una volta entrata in funzione l'espansione del terminal, la crescita dovrebbe subire un'accelerazione significativa nel periodo 2030-35, con CAGR per ricavi rettificati, EBITDA e utile netto rispettivamente del 5%, 9% e superiore al 12%.



"Le tensioni geopolitiche e l'aumento dei prezzi del carburante per aerei potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle compagnie aeree, sulla capacità operativa e sulla crescita del traffico passeggeri - si legge nella ricerca - Parallelamente, tassi di interesse più elevati e un crescente indebitamento durante il ciclo di investimenti potrebbero gravare sugli oneri finanziari e sugli utili; inoltre, un quadro normativo meno favorevole per il periodo 2027-30, caratterizzato da rendimenti consentiti più bassi, potrebbe limitare la redditività del segmento Aviation. È tuttavia importante sottolineare che, anche qualora tali fattori avversi dovessero rivelarsi più persistenti del previsto, la performance del segmento Aviation rimarrebbe tutelata dal meccanismo di regolamentazione basato sulla RAB".

Condividi

```