Aeroporto di Bologna, Intermonte avvia copertura con Outperform
(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura su Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, con un target price di 11,5 euro per azione e una raccomandazione "Outperform". Gli analisti ritengono che la società presenti diverse caratteristiche strutturali interessanti: un bacino d'utenza ad alto reddito, una concorrenza diretta limitata, un'elevata esposizione al traffico internazionale e un modello "dual-till" che offre margini di crescita grazie alle attività non aeronautiche.
I volumi di traffico passeggeri sono più che raddoppiati negli ultimi 15 anni e si attestano ora circa il 20% al di sopra dei livelli pre-pandemia. Ryanair è la compagnia aerea dominante, con una quota del 54% dei passeggeri nel 2025, seguita da Wizz Air con circa il 10% e ambizioni di ulteriore espansione.
Il programma di investimenti dovrebbe portare la capacità aeroportuale a circa 15 milioni di passeggeri (+25%) entro il biennio 2032-33, migliorando al contempo la qualità del servizio e la monetizzazione commerciale. Per la fase 2025-30, caratterizzata da ingenti investimenti, Intermonte prevede una crescita dei ricavi rettificati e dell'EBITDA con CAGR rispettivamente del 4% e del 5,5%, a fronte di un calo dell'utile netto dovuto ai maggiori ammortamenti; una volta entrata in funzione l'espansione del terminal, la crescita dovrebbe subire un'accelerazione significativa nel periodo 2030-35, con CAGR per ricavi rettificati, EBITDA e utile netto rispettivamente del 5%, 9% e superiore al 12%.
"Le tensioni geopolitiche e l'aumento dei prezzi del carburante per aerei potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle compagnie aeree, sulla capacità operativa e sulla crescita del traffico passeggeri - si legge nella ricerca - Parallelamente, tassi di interesse più elevati e un crescente indebitamento durante il ciclo di investimenti potrebbero gravare sugli oneri finanziari e sugli utili; inoltre, un quadro normativo meno favorevole per il periodo 2027-30, caratterizzato da rendimenti consentiti più bassi, potrebbe limitare la redditività del segmento Aviation. È tuttavia importante sottolineare che, anche qualora tali fattori avversi dovessero rivelarsi più persistenti del previsto, la performance del segmento Aviation rimarrebbe tutelata dal meccanismo di regolamentazione basato sulla RAB".
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