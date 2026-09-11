Cembre, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) - Cembre , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi delle vendite consolidati pari a 141,2 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto ai 124,3 milioni di euro del primo semestre 2025. Le vendite semestrali in Italia, pari a 59,4 milioni di euro, sono aumentate del 12,1%, mentre quelle estere, pari a 81,8 milioni di euro, sono aumentate del 14,7%.



Il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) del semestre, pari a 47.257 migliaia di euro, corrispondente al 33,5 per cento dei ricavi delle vendite, è aumentato del 22,8 per cento rispetto a quello del corrispondente periodo del 2025, pari a 38.485 migliaia di euro, corrispondenti al 31,0 per cento dei ricavi delle vendite; tale incremento è dovuto principalmente alla diminuzione dell’incidenza sui ricavi del costo del venduto. Il risultato netto consolidato pari a 28.751 migliaia di euro, corrispondenti al 20,4 per cento delle vendite, è aumentato del 27,1 per cento rispetto al risultato dei primi sei mesi del 2025, che era pari a 22.615 migliaia di euro, corrispondenti al 18,2 per cento delle vendite.



La posizione finanziaria netta consolidata, passata da un saldo negativo di 0,5 milioni di euro al 31 dicembre 2025 ad un valore negativo di 31,2 milioni di euro al 30 giugno 2026, sconta gli effetti del pagamento di dividendi per 34,6 milioni da parte della Capogruppo e investimenti in immobilizzazioni per 11,0 milioni di euro. Al 30 giugno 2025, la posizione finanziaria netta era negativa per 23,8 milioni di euro. Gli investimenti effettuati nel primo semestre ammontano a 11,0 milioni di euro mentre nello stesso periodo del 2025 erano pari a 11,4 milioni di euro.



"Abbiamo confermato i dati di crescita registrati nel primo trimestre, risultati ottenuti anche grazie all’entrata a pieno regime della nuova linea di produzione dei capicorda - ha commentato il presidente e AD, Giovanni Rosani - Le vendite progressive del Gruppo nei primi otto mesi del 2026 segnano una crescita progressiva pari al 14,3% rispetto al corrispondente periodo del 2025. Nonostante l’incertezza continui a caratterizzare la situazione geopolitica, si stima nel 2026 una crescita del fatturato consolidato del Gruppo CEMBRE ed un positivo risultato economico".

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