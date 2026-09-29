Nabla, ricavi semestrali in crescita del 41% a 8 milioni. Avviata ottimizzazione della logistica

(Teleborsa) - Nabla , brand italiano indipendente e digital-native specializzato nel make-up e posizionato nel segmento Entry Prestige, quotato da settembre su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 40,8% a 8 milioni di euro, un EBITDA salito del 43% a 0,5 milioni e un utile netto più che raddoppiato a 0,2 milioni. La crescita è stata sostenuta in particolare dal canale B2C, grazie al marketing digitale e allo sviluppo su un primario marketplace. La rete distributiva fisica ha raggiunto i 540 punti vendita, dai 380 di un anno prima.



I risultati



I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 8 milioni di euro, rispetto ai 5,7 milioni del primo semestre 2025, con una crescita di entrambi i canali distributivi. L'Italia ha generato ricavi lordi per 7,1 milioni (+44,7%), mentre l'estero è salito del 22,5% a 1,2 milioni. Il valore della produzione è cresciuto del 43,2% a 8,1 milioni.



L'EBITDA è pari a 0,5 milioni di euro, contro gli 0,4 milioni dell'anno precedente, con un margine stabile al 6,2%, nonostante l'aumento dei costi pubblicitari e di trasporto e magazzinaggio, questi ultimi saliti da 0,5 a 1,2 milioni per la crescita dei volumi. L'EBIT è cresciuto del 22,3% a 0,4 milioni (0,3 milioni), mentre l'utile netto si è attestato a 0,2 milioni (0,1 milioni). La società ricorda che il business è caratterizzato da stagionalità, con ricavi e margini concentrati nella seconda parte dell'anno.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 0,6 milioni di euro, rispetto a una cassa netta di 1,4 milioni a fine 2025, per l'assorbimento legato all'aumento di magazzino e crediti in vista della domanda del secondo semestre. Il dato non include i proventi dell'aumento di capitale realizzato con la quotazione, pari a 5,5 milioni assumendo l'integrale esercizio della greenshoe.



Il commento del CEO



"I risultati del primo semestre confermano la forza del nostro brand e il percorso di crescita che stiamo portando avanti - ha commentato Cristiano De Simone, CEO di Nabla - Abbiamo registrato ricavi prossimi a 8 milioni, in aumento di oltre il 40%, sostenuti in particolare dallo sviluppo del canale B2C e dall'acquisizione di nuova clientela attraverso i principali canali digitali. Alla crescita commerciale affianchiamo investimenti nello sviluppo prodotto, un percorso di ottimizzazione della logistica per sostenere l'aumento dei volumi e migliorare l'efficienza operativa, con benefici attesi sul B2C già nella seconda parte del 2026 e sul B2B a partire dal 2027. Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi, tradizionalmente i più rilevanti per le vendite di Nabla, potendo contare anche sulle risorse raccolte con la recente quotazione per sostenere le nostre iniziative di sviluppo".



L'outlook



Nabla prosegue nell'attuazione del piano strategico, focalizzato su espansione internazionale, innovazione di prodotto e sviluppo della distribuzione digitale e fisica, anche grazie all'avvio della collaborazione con Douglas in Italia. Nel secondo semestre la società prevede una maggiore concentrazione delle vendite, legata al Black Friday e alle festività natalizie, oltre ai primi benefici sui margini derivanti dal passaggio al nuovo operatore logistico nel B2C, operativo da luglio. Le risorse raccolte con la quotazione sosterranno le iniziative di crescita e gli investimenti nello sviluppo del brand.

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