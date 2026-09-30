Londra: balza in avanti JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta positiva per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che avanza bene del 2,07%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da JD Sports Fashion restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 0,8089 sterline. La resistenza più immediata è stimata a 0,8229. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 0,8369, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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