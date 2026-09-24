Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:13
30.221 -0,82%
Dow Jones 18:13
51.163 -0,68%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Londra: balza in avanti JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti JD Sports Fashion
Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un rialzo del 2,18%.
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