Londra: si concentrano le vendite su JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di JD Sports Fashion, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di JD Sports Fashion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,7415 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,7604. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7346.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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