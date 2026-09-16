Milano 11:57
51.811 +0,50%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:57
10.699 +0,38%
Francoforte 11:57
25.455 +0,21%

Londra: in calo JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo JD Sports Fashion
Composto ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
Condividi
```