Londra: in calo JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che sta segnando un calo dell'1,98%.
Lo scenario su base settimanale di JD Sports Fashion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,7457 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,7623. Il peggioramento di JD Sports Fashion è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,7399.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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