Milano 16:06
51.469 -0,65%
Nasdaq 16:06
30.607 +0,88%
Dow Jones 16:06
51.447 +0,19%
Londra 16:06
10.631 -0,05%
Francoforte 16:06
25.280 -0,47%

Londra: brillante l'andamento di National Grid

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di National Grid
Apprezzabile rialzo per la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas, in guadagno del 2,80% sui valori precedenti.
Condividi
```