Londra: risultato positivo per National Grid

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas , in guadagno del 2,49% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di National Grid subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario tecnico di National Grid mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,36 sterline con area di resistenza individuata a quota 11,59. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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