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Londra: brillante l'andamento di Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Halma
Rialzo marcato per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che tratta in utile del 3,44% sui valori precedenti.
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