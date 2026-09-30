Madrid: andamento rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , con un rialzo del 2,37%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Meliá Hotels International rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Meliá Hotels International rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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