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Madrid: andamento rialzista per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, Turismo
Madrid: andamento rialzista per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con un rialzo del 2,37%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Meliá Hotels International rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Meliá Hotels International rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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