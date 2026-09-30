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Piazza Affari: in calo l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: in calo l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 40.169,85 punti, in calo dell'1,12%.
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