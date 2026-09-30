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Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano
Giornata negativa per l'indice delle società assicurative, che continua la seduta a 48.813,68 punti, in calo dell'1,24%.
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