Milano 28-set
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Piazza Affari: in calo il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative perde lo 0,97%, continuando la seduta a 49.093,43 punti.
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