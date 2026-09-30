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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano perde lo 0,94%, continuando la seduta a 7.815,26 punti.
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