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Si muove in ribasso il comparto media dell'Italia a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso il comparto media dell'Italia a Piazza Affari
L'Indice media italiano crolla dell'1,84%, scendendo fino a 7.657,39 punti.
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