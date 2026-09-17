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Piazza Affari: amplia il rialzo il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: amplia il rialzo il comparto media dell'Italia
Si muove con il vento in poppa l'indice media italiano, che arriva a 8.469,47 punti.
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