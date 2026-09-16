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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia
Giornata negativa per l'indice media italiano, che continua la seduta a 8.347,31 punti, in calo dello 0,78%.
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