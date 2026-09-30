Milano 17:35
51.372 -0,84%
Nasdaq 20:44
30.555 +0,71%
Dow Jones 20:44
51.167 -0,36%
Londra 17:36
10.606 -0,29%
Francoforte 17:35
25.199 -0,79%

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 25 settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 25 settembre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 25 settembre su base settimanale (WoW) 922K barili, in calo rispetto al precedente 2,97 Mln barili (la previsione era -700K barili).
Condividi
```