Milano 17:35
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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 18 settembre

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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 18 settembre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 18 settembre su base settimanale (WoW) 2,97 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -640K barili (la previsione era -700K barili).
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