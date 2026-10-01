Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Modesta la performance per il CABLE, che ha registrato un marginale guadagno a 1,3265.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,324. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3277. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3314.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)