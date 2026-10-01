Milano
17:35
50.238
-2,21%
Nasdaq
18:59
30.335
-0,24%
Dow Jones
18:59
50.795
-0,22%
Londra
17:41
10.428
-1,68%
Francoforte
17:35
24.939
-1,03%
Giovedì 1 Ottobre 2026, ore 19.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,03%
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,03%
Il DAX archivia la giornata a 24.939,35 punti
In breve
,
Finanza
01 ottobre 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per Francoforte, in flessione dell'1,03%, termina le contrattazioni a 24.939,35 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,10%
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,79%
Analisi Tecnica: indice DAX del 10/09/2026
Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa dell'1,66%
Argomenti trattati
Francoforte
(329)
Titoli e Indici
DAX
-0,87%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,42%)
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,47%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,32%)
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,58%)
Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/09/2026
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto