Milano
17:35
51.629
-1,68%
Nasdaq
20:16
29.265
-0,35%
Dow Jones
20:16
52.435
-0,26%
Londra
17:35
10.698
+0,44%
Francoforte
17:35
25.441
-0,50%
Lunedì 14 Settembre 2026, ore 20.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%
Il DAX apre appena sotto la parità a 25.498,74 punti
In breve
,
Finanza
14 settembre 2026 - 09.04
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,27%, a quota 25.498,74 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,40%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,32%)
Argomenti trattati
Borsa
(931)
·
Francoforte
(244)
Titoli e Indici
DAX
-0,50%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,42%)
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,59%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,20%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,48%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,00%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,07%)
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto