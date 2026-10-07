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Borsa: Francoforte apre in rosso dello 0,66%
Il DAX avvia gli scambi a 25.280,67 punti
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07 ottobre 2026 - 09.04
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L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-0,66%), a quota 25.280,67 in apertura.
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