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Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo del 2,02%

Ibex 35 archivia la giornata a 19.033,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo del 2,02%
Ribasso per Madrid, in flessione del 2,02%, termina le contrattazioni a 19.033,2 Euro.
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