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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,48%

Il CAC40 esordisce a 8.103,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,48%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,48%, dopo aver aperto a 8.103,85 punti.
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