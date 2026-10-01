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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,40% alle 04:50
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 68.355,81 punti
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01 ottobre 2026 - 04.50
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Tokyo lievita in modo prepotente del 2,40% alle 04:50 e passa di mano a 68.355,81 punti.
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