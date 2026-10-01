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Giovedì 1 Ottobre 2026, ore 10.18
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/ Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
01 ottobre 2026 - 10.00
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comparto del commercio in Italia
, che retrocede a 91.945,29 punti, ritracciando del 2,03%.
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Italia
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FTSE Italia All-Share Retail
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