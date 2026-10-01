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Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 91.945,29 punti, ritracciando del 2,03%.
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