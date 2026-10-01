Francoforte: giornata depressa per AIXTRON
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, con una flessione del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che AIXTRON mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,92%, rispetto a -2,42% del MDAX).
Lo status tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 38,06 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 36,46. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 39,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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