Francoforte: giornata depressa per AIXTRON

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , con una flessione del 2,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che AIXTRON mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,92%, rispetto a -2,42% del MDAX ).





Lo status tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 38,06 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 36,46. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 39,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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