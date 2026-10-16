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Francoforte: scambi in forte rialzo per AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in forte rialzo per AIXTRON
Seduta decisamente positiva per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che tratta in rialzo del 5,36%.
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