Milano 13:48
50.187 -0,10%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 13:48
10.448 +0,19%
Francoforte 13:48
25.175 +0,95%

Francoforte: si muove a passi da gigante AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si muove a passi da gigante AIXTRON
Brillante rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,72%.
Condividi
```