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Francoforte: violenta contrazione per AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per AIXTRON
Si muove in perdita il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,03% sui valori precedenti.
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