Invito all'acquisto per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i componenti dell' S&P-500 , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia, anche se, tecnicamente, rimane un titolo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

A livello operativo, HCA Healthcare è da comprare ai prezzi attuali pari a 426,7 USD con stop loss individuato a quota 138,7 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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