Spagna, inflazione di agosto sale al 4,3% annuo

(Teleborsa) - In aumento l'inflazione in Spagna nel mese di agosto. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento del 4,3% su base annuale, in linea alla prima lettura e oltre il 3,6% rilevato a luglio.



Su base mensile, si rileva una crescita dello 0,7%, come da prima lettura, e rispetto al +0,3% del mese precedente.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 4,6% annuale, superiore al 3,9% del mese precedente e al 4,5% stimato nella prima lettura. Su base mensile, il dato segna un +0,7% dopo la stabilità di luglio e poco sopra il +0,6% della prima lettura.

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