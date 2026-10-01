Londra: in calo Babcock International Group

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che passa di mano con un calo del 2,43%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Babcock International Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,55 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,76. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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