Londra: brillante l'andamento di Babcock International Group

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che lievita del 2,19%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di Babcock International Group evidenzia un declino dei corsi verso area 9,64 sterline con prima area di resistenza vista a 9,93. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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