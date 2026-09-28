Attese positive per Babcock International Group

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Seduta positiva per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,28%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 9,88 sterline, con stop loss individuato a quota 9,27 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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