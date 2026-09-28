Attese positive per Babcock International Group
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Seduta positiva per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,28%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 9,88 sterline, con stop loss individuato a quota 9,27 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```