Londra: rosso per Experian
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Experian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23,94 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24,46. Il peggioramento di Experian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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