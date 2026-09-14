Londra: risultato positivo per Experian

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che avanza bene del 3,27%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Experian rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,25 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,03. Il peggioramento di Experian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```