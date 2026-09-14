Londra: risultato positivo per Experian
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che avanza bene del 3,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Experian rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,25 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,03. Il peggioramento di Experian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```