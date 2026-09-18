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BT Group scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori, In breve
BT Group scambia in rosso a Londra
Ribasso scomposto per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che esibisce una perdita secca del 4,49% sui valori precedenti.
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