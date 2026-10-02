IG Group crolla a Londra dopo inatteso calo dei ricavi nel terzo trimestre

Ma conferma fiducia su medio termine

(Teleborsa) - Le azioni IG Group precipitano alla Borsa di Londra, registrando un tonfo di oltre il 22%, dopo aver annunciato un'inattesa contrazione dei ricavi nel terzo trimestre, a fronte di previsioni ottimistiche espresse in precedenza.



In particolare, le vendite del periodo dovrebbero attestarsi intorno ai 240 milioni di sterline, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre per l'intero esercizio 2026 la società si attende una crescita del fatturato totale in una fascia percentuale "mid-single-digit".



IG aveva rivisto al rialzo la guidance per il 2026 a maggio, affermando di aspettarsi una "crescita organica del fatturato totale" tra il 10% e il 15%, mentre a luglio aveva dichiarato di attendersi risultati per l'intero anno "in linea con le aspettative del mercato".



Il Consiglio di amministrazione rimane "fiducioso di poter raggiungere gli obiettivi di medio termine, guardando oltre il 2026, grazie alla crescita della clientela, trainata dagli investimenti in prodotti e marchi, e a una maggiore fidelizzazione dei ricavi da clientela OTC".













(Foto: Austin Distel su Unsplash )

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